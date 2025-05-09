В Україні рекордно зросла кількість вакансій для людей без досвіду та студентів

В Україні у квітні в 56% вакансій роботодавці очікували від шукачів досвід роботи. Відповідно, 44% пропозицій підходять і для новачків.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

"Для порівняння, рік тому таких було 39%. Імовірно, для подолання дефіциту кадрів роботодавці все частіше готові знижувати вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання", - йдеться в повідомленні.

Ще одна тенденція — збільшення кількості роботи для студентів: людей, які паралельно здобувають освіту, готові наймати на 25% вакансій компанії.

Також незмінно зростає кількість вакансій від Сил оборони - у квітні їх було 9,3 тис., проте кількість відгуків на них після зростання зацікавленості шукачів такої роботи у березні знову почала зменшуватися.

Серед шукачів, що відгукнулися на вакансії Сил оборони у квітні, 56% чоловіків і 44% жінок.

Щодо вікових груп, то це здебільшого люди віком 35-44 роки (30% від усіх відгуків).

Нагадаємо:

Середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні сягнула 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн.

Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочинає новий напрям роботи – контроль за змістом оголошень про вакансії.