Зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит кадрів – НБУ

В Україні продовжують зростати зарплати високими темпами через дефіцит працівників.

Про це повідомляє НБУ у Макроекономічному та монетарному огляді за січень 2025 року.

Згідно з даними Державної служби статистики України (ДССУ), у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22.3% р/р, а реальні– на 14.2% р/р.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у ІІІ кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення).

Згідно з непрямими показниками, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року.

Кількість нових вакансій і резюме в грудні зменшилася проти попередніх місяців. Це було спричинено традиційним сезонним спадом активності на ринку праці. Однак у річному вимірі обсяги вакансій і резюме зросли, що свідчить про подальше пожвавлення ринку.

Попри незначне збільшення пропозиції робочої сили, дефіцит кадрів залишається суттєвим і обмежує діяльність багатьох підприємств. Особливо це стосується секторів економіки, які потребують висококваліфікованих працівників.

Нагадаємо:

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у листопаді 2024 року зросла до 62 тис. грн, порівняно з 57,5 тис. грн у жовтні.