Основатель Veon хотел продавать акции "Киевстара" в Украине, но этому мешает регуляция
Материнская компания "Киевстара" VEON, которая планирует в этом году опосредованный листинг мобильного оператора на американской бирже NASDAQ, хотела размещать акции и в Украине, но регуляция этому мешает.
Об этом сообщил основатель VEON Оги К. Фабела ІІ в интервью для Interfax Украина.
"Моя мечта - сделать из "Киевстар" народное IPO. У нас есть регуляторные вызовы на пути реализации этой мечты, но мы в полной мере готовы к работе с правительством Украины, финансовым сектором, чтобы это сделать.
Мы бы хотели, чтобы инвестиционные возможности были открыты также и для украинцев", - заявил Фабела II.
Как отмечает информагенство, CEO "Киевстара" Александр Комаров подтвердил, что Фабела мечтал выйти одновременно с предложением акций "Киевстара" и в Украине, и в США.
Комаров отметил, что в Украине почти не существует площадки для IPO.
"Поэтому мы смотрели на механизмы, как акции, размещенные на NASDAQ, можно завести в Украину", - сообщил он.
По его же словам, до войны это можно было сделать через особую процедуру решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, но сейчас такой вариант не сработает из-за введенных на время военного положения валютных ограничений, потому что ценные бумаги номинированы в валюте.
"Для того, чтобы украинский рынок акций "Киевстар" жил, как живет внешний рынок, нужна постоянная возможность платить за границу, которой сейчас нет", - добавил Комаров.
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Напомним:
Перед первичным публичным размещением акций (IPO) на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке мобильного оператора "Киевстар" оценили в 2,21 миллиарда долларов.