Зарплати зростають, але людей бракує: що відбувається на українському ринку праці

Кого шукають роботодавці, де найбільше вакансій та в яких сферах пропонують найбільші зарплати?

Навесні 2022 року українці зіштовхнулися з гострою нестачею роботи: кількість вакансій тоді впала в кілька разів. За майже три роки ситуація змінилася. Тепер роботодавці не можуть знайти працівників, тож намагаються втримати наявних або йдуть на компроміси і наймають фахівців, яких раніше не розглядали.

Що відбувається на українському ринку праці? Кого найбільше шукають роботодавці та чим зумовлене зростання зарплат?

Головні тенденції на ринку праці

Нестача працівників – одна з головних перешкод для ведення бізнесу, констатують у сервісі з пошуку роботи Work.ua. Особливо гостро це відчувається в робітничих професіях, виробничих галузях, медицині, транспорті та логістиці.

Експерти прогнозують, що ця тенденція збережеться і у 2025 році, адже бізнес ще не адаптувався до демографічних змін, викликаних війною. Крім того, спостерігається регіональна диспропорція: люди мігрують до безпечніших місць, через що певні регіони перенасичені працівниками, а в інших – їх бракує.

Враховуючи конкуренцію та боротьбу за робітників, компанії змінили пріоритети. Якщо у 2023 році вони більше зосереджувалися на пошуку нових ринків збуту, то зараз понад 50% опитаних бізнесів роблять ставку на збереження команди в повному обсязі, показали результати дослідження GRC.UA. Крім того, компанії активніше залучають ветеранів, а на стереотипно "чоловічі" професії – жінок.

15 січня на сайті з пошуку роботи Work.ua було 80,8 тис. вакансій, тоді як у цей же день рік тому їх кількість становила 75,5 тис. На платформі Robota.ua пропозицій ще більше – 97,7 тис., що на 15 тис. перевищує показник 2024 року. Пропозицій від Державного центру зайнятості поменшало: у грудні 2023 року база відомства містила 49,3 тис. вакансій, а на початку 2025-го – 41,5 тис.

Затребуваними серед українців залишаються віддалена та гібридна роботи: конкуренція за дистанційні посади в кілька разів вища за середні показники на ринку, зазначають у Work.ua. Крім цього, середня заробітна плата для такої роботи за рік зросла на 20% і становить 30 тис. грн. За результатами дослідження Freelancehunt, на 14,4% збільшилася й кількість фрилансерів, їх тепер 904 тис. Замовників також стало більше: їх кількість зросла на 11,6% до 269 тис.

Найстрімкіше зростання демонструють категорії, пов’язані з візуальним та аудіоконтентом. Так, на категорію "Дизайн та арт" припадають 29,1% фрилансерів, а категорія "Аудіо та відео" стала лідером зростання на ринку фрилансу, збільшившись на рекордні 29,5%. Програмування зберігає третє місце з часткою 17,7%, але приріст фрилансерів у ньому становив лише 1,2%.

У Freelancehunt прогнозують, що у 2025 році високим залишатиметься попит на відео-, аудіо- і фотопроєкти, особливо в сегментах реклами та соціальних мереж. Продовжать зростати нішеві сфери, як-от 3D-моделювання чи розробка шрифтів.

Кого шукають роботодавці

Традиційно найбільш затребуваними є менеджери та консультанти. Також у трійку лідерів потрапили військовослужбовці. Десятка лідерів січня 2025 року за посадами на Work.ua за рік майже не змінилася. У трійці – категорії "Робочі спеціальності", "Сфера обслуговування" та "Роздрібна торгівля". Також у лідерах вакансії з категорії "Охорона та безпека", яка витиснула "Бухгалтерію та аудит".

На Robota.ua працедавці найчастіше шукають робітників, продавців та логістів. Найменше вакансій, як і в попередні два роки, – серед морських спеціальностей (60), а також у секторах страхування (120) і туризму (132). На Work.ua найменше роботи в категоріях "Страхування" (155) та "Культура, музика, шоу-бізнес" (449).

Обережно! Незабаром доступ до матеріалів на "Економічній правді" може стати платним. Але ми вважаємо, що якісний контент має бути доступний для всіх, тож до останнього не будемо вводити обмеження. Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП! Дізнатись більше

Аналітики платформи "OLX робота" кажуть, що у 2024 році найпопулярнішими серед пошукачів стали такі професії: менеджер інтернет-магазину, пакувальник на виробництві, копірайтер, комплектувальник та сторож. Найважче закрити вакансії аудитора, фармацевта, автоелектрика, конструктора та стоматолога.

Як пояснюють у Work.ua, момент "закриття" вакансії виходить за межі взаємодії роботодавця із сайтом з пошуку роботи, тож відстежити цей процес важко.

"Здебільшого роботодавці вважають вакансію закритою, коли співробітник пройшов випробувальний термін, а він за законодавством може тривати до трьох місяців. Крім того, час пошуку кандидата буде залежати ще й від кількості етапів рекрутингу. У маленьких компаніях цей процес зазвичай швидший, ніж у великих", – пояснила PR-менеджерка Work.ua Вікторія Білякова.

Зарплати зростають, але є нюанс

Середня зарплата штатних працівників в Україні за січень-вересень 2024 року зросла на 22,2% відносно аналогічного періоду 2023 року до 20,5 тис. грн, свідчать дані Держстату. У більшості сфер (крім освіти та мистецтва), реальні зарплати вищі, ніж до великої війни, кажуть у Національному банку.

Work.ua підрахував, що на початку 2025 року середня зарплата в Україні становила 22,5 тис. грн на місяць, зрісши за рік на 18%.

Зростання винагород стало відповіддю бізнесу на кризу на ринку праці, адже через мобілізацію та міграцію працівників критично не вистачає, особливо кваліфікованих. "Однак спроможність бізнесу пропонувати дедалі вищу оплату поволі знижується, тож зростання зарплат уповільниться", – попереджають в НБУ.

Крім цього, у 2024 році двічі зростала мінімальна заробітна плата, що позначилося на оплаті праці "бюджетників". У 2025 році перегляд мінімальної зарплати не планується – вона становитиме 8 тис. грн.

За даними Work.ua, найвищу середню зарплату традиційно пропонують у Києві – 26 тис. грн. Це на 10 тис. грн більше, ніж у Сумах. Трохи менше платять у Львові (24 тис. грн), Дніпрі та Ужгороді (по 22,5 тис. грн). Найбільше за 2024 рік зросла середня зарплата в Луцьку (з 16 до 20 тис. грн) і Запоріжжі (з 15 до 18,5 тис. грн).

Найвищу платню отримували топменеджери і працівники із сфер нерухомості, транспорту та продажів, зарплати яких суттєве збільшилися. Наприклад, за рік зарплата керівника з нерухомості зросла на 69% до 70 тис. грн, інструктора автошколи – на 56% до 35 тис. грн, водія-інструктора – на 52% до 35 тис. грн.

Загалом найвищі зарплати пропонують програмістам, фінансовим і комерційним директорам, фермерам. Останнім роботодавці готові платити 60 тис. грн.

Найменші середні зарплати – у категоріях "Охорона та безпека" (17,5 тис. грн), "Освіта і наука" (19 тис. грн). Дані Robota.ua показують меншу середню зарплату. На початку 2025 року її розмір становить 20,1 тис. грн. Пʼятірка провідних професій з найвищою середньою зарплатою (понад 150 тис. грн) – у категорії ІТ.

Військовий рекрутинг

Понад рік тому на ринку праці з’явилося явище військового рекрутингу. Міноборони уклало угоди з чотирма компаніями (Lobby X, Work.ua, "OLX Україна", Robota.ua), які почали шукати працівників у цій сфері. Підрозділи розміщують там різні вакансії: від кухаря та бухгалтера до штурмовика та кулеметника.

У грудні 2024 року на Work.ua.zcu таких вакансій було понад 7,6 тис. Здебільшого – у категоріях "Охорона, безпека", "Транспорт, автобізнес", "Телекомунікації та зв’язок", "Медицина, фармацевтика", "Робочі спеціальності, виробництво".

Кількість відгуків на вакансії Сил оборони в грудні відносно листопада 2024 року зросла на 5%. Найохочіше шукачі відгукуються на вакансії в категоріях "Продаж, закупівля", "Маркетинг, реклама, PR", "Юриспруденція". 41% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 59% – чоловіки.

На платформі "OLX робота" військовим найчастіше пропонують роботу водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів та медиків. Найохочіше українці відгукуються на вакансії в підрозділах ППО, кухарів, операторів FPV та БпЛА. У середньому рекрутам обіцяють 70 тис. грн. Дещо менше – 60 тис. грн – пропонують у підрозділах ППО. Інструкторам та бухгалтерам платять 35 тис. грн.