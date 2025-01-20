Зарплаты растут, но людей не хватает: что происходит на украинском рынке труда

Кого ищут работодатели, где больше всего вакансий и в каких сферах предлагают самые большие зарплаты?

Весной 2022 года украинцы столкнулись с острой нехваткой работы: количество вакансий тогда упало в несколько раз. За почти три года ситуация изменилась. Теперь работодатели не могут найти работников, поэтому пытаются удержать имеющихся или идут на компромиссы и нанимают специалистов, которых раньше не рассматривали.

Что происходит на украинском рынке труда? Кого больше всего ищут работодатели и чем обусловлен рост зарплат?

Главные тенденции на рынке труда

Нехватка работников - одно из главных препятствий для ведения бизнеса, констатируют в сервисе по поиску работы Work.ua. Особенно остро это ощущается в рабочих профессиях, производственных отраслях, медицине, транспорте и логистике.

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится и в 2025 году, ведь бизнес еще не адаптировался к демографическим изменениям, вызванным войной. Кроме того, наблюдается региональная диспропорция: люди мигрируют в более безопасные места, из-за чего определенные регионы перенасыщены работниками, а в других - их не хватает.

Учитывая конкуренцию и борьбу за работников, компании изменили приоритеты. Если в 2023 году они больше сосредотачивались на поиске новых рынков сбыта, то сейчас более 50% опрошенных бизнесов делают ставку на сохранение команды в полном объеме, показали результаты исследования GRC.UA. Кроме того, компании активнее привлекают ветеранов, а на стереотипно "мужские" профессии - женщин.

15 января на сайте по поиску работы Work.ua было 80,8 тыс. вакансий, тогда как в этот же день год назад их количество составляло 75,5 тыс. На платформе Robota.ua предложений еще больше - 97,7 тыс., что на 15 тыс. превышает показатель 2024 года. Предложений от Государственного центра занятости стало меньше: в декабре 2023 года база ведомства содержала 49,3 тыс. вакансий, а в начале 2025-го - 41,5 тыс.

Востребованными среди украинцев остаются удаленная и гибридная работы: конкуренция за дистанционные должности в несколько раз выше средних показателей на рынке, отмечают в Work.ua. Кроме этого, средняя заработная плата для такой работы за год выросла на 20% и составляет 30 тыс. грн. По результатам исследования Freelancehunt, на 14,4% увеличилось и количество фрилансеров, их теперь 904 тыс. Заказчиков также стало больше: их количество выросло на 11,6% до 269 тыс..

Самый стремительный рост демонстрируют категории, связанные с визуальным и аудиоконтентом. Так, на категорию "Дизайн и арт" приходятся 29,1% фрилансеров, а категория "Аудио и видео" стала лидером роста на рынке фриланса, увеличившись на рекордные 29,5%. Программирование сохраняет третье место с долей 17,7%, но прирост фрилансеров в нем составил лишь 1,2%.

В Freelancehunt прогнозируют, что в 2025 году высоким будет оставаться спрос на видео-, аудио- и фотопроекты, особенно в сегментах рекламы и социальных сетей. Продолжат расти нишевые сферы, такие как 3D-моделирование или разработка шрифтов.

Кого ищут работодатели

Традиционно наиболее востребованными являются менеджеры и консультанты. Также в тройку лидеров попали военнослужащие. Десятка лидеров января 2025 года по должностям на Work.ua за год почти не изменилась. В тройке - категории "Рабочие специальности", "Сфера обслуживания" и "Розничная торговля". Также в лидерах вакансии из категории "Охрана и безопасность", которая вытеснила "Бухгалтерию и аудит".

На Robota.ua работодатели чаще всего ищут рабочих, продавцов и логистов. Меньше всего вакансий, как и в предыдущие два года, - среди морских специальностей (60), а также в секторах страхования (120) и туризма (132). На Work.ua меньше всего работы в категориях "Страхование" (155) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (449).

Аналитики платформы "OLX работа" говорит, что в 2024 году самыми популярными среди соискателей стали такие профессии: менеджер интернет-магазина, упаковщик на производстве, копирайтер, комплектовщик и сторож. Труднее всего закрыть вакансии аудитора, фармацевта, автоэлектрика, конструктора и стоматолога.

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Как объясняют в Work.ua, момент "закрытия" вакансии выходит за пределы взаимодействия работодателя с сайтом по поиску работы, поэтому отследить этот процесс трудно.

"В большинстве случаев работодатели считают вакансию закрытой, когда сотрудник прошел испытательный срок, а он по законодательству может длиться до трех месяцев. Кроме того, время поиска кандидата будет зависеть еще и от количества этапов рекрутинга. В маленьких компаниях этот процесс обычно быстрее, чем в крупных", - пояснила PR-менеджер Work.ua Виктория Белякова.

Зарплаты растут, но есть нюанс

Средняя зарплата штатных работников в Украине за январь-сентябрь 2024 года выросла на 22,2% относительно аналогичного периода 2023 года до 20,5 тыс. грн, свидетельствуют данные Госстата. В большинстве сфер (кроме образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем до большой войны, говорит в Национальном банке.

Work.ua подсчитал, что в начале 2025 года средняя зарплата в Украине составляла 22,5 тыс. грн в месяц, выросши за год на 18%.

Рост вознаграждений стал ответом бизнеса на кризис на рынке труда, ведь из-за мобилизации и миграции работников критически не хватает, особенно квалифицированных. "Однако способность бизнеса предлагать все более высокую оплату медленно снижается, поэтому рост зарплат замедлится", - предупреждают в НБУ.

Кроме этого, в 2024 году дважды росла минимальная заработная плата, что сказалось на оплате труда "бюджетников". В 2025 году пересмотр минимальной зарплаты не планируется - она будет составлять 8 тыс. грн.

По данным Work.ua, самую высокую среднюю зарплату традиционно предлагают в Киеве - 26 тыс. грн. Это на 10 тыс. грн больше, чем в Сумах. Чуть меньше платят во Львове (24 тыс. грн), Днепре и Ужгороде (по 22,5 тыс. грн). Больше всего за 2024 год выросла средняя зарплата в Луцке (с 16 до 20 тыс. грн) и Запорожье (с 15 до 18,5 тыс. грн).

Самую высокую зарплату получали топ-менеджеры и работники из сфер недвижимости, транспорта и продаж, зарплаты которых существенно увеличились. Например, за год зарплата руководителя по недвижимости выросла на 69% до 70 тыс. грн, инструктора автошколы - на 56% до 35 тыс. грн, водителя-инструктора - на 52% до 35 тыс. грн.

В целом самые высокие зарплаты предлагают программистам, финансовым и коммерческим директорам, фермерам. Последним работодатели готовы платить 60 тыс. грн.

Найменьшие средние зарплаты - в категориях "Охрана и безопасность" (17,5 тыс. грн), "Образование и наука" (19 тыс. грн). Данные Robota.ua показывают меньшую среднюю зарплату. В начале 2025 года ее размер составляет 20,1 тыс. грн. Пятерка ведущих профессий с самой высокой средней зарплатой (более 150 тыс. грн) - в категории ІТ.

Военный рекрутинг

Более года назад на рынке труда появилось явление военного рекрутинга. Минобороны заключило соглашения с четырьмя компаниями (Lobby X, Work.ua, "OLX Украина", Robota.ua), которые начали искать работников в этой сфере. Подразделения размещают там различные вакансии: от повара и бухгалтера до штурмовика и пулеметчика.

В декабре 2024 года на Work.ua.zcu таких вакансий было более 7,6 тыс. В основном - в категориях "Охрана, безопасность", "Транспорт, автобизнес", "Телекоммуникации и связь", "Медицина, фармацевтика", "Рабочие специальности, производство".

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Количество откликов на вакансии Сил обороны в декабре относительно ноября 2024 года выросло на 5%. Охотнее всего соискатели откликаются на вакансии в категориях "Продажа, закупка", "Маркетинг, реклама, PR", "Юриспруденция". 41% откликов на вакансии Сил обороны прислали женщины, 59% - мужчины.

На платформе "OLX работа" военным чаще всего предлагают работу водителей, стрелков, операторов БпЛА, командиров и медиков. Охотнее всего украинцы откликаются на вакансии в подразделениях ПВО, поваров, операторов FPV и БпЛА. В среднем рекрутам обещают 70 тыс. грн. Несколько меньше - 60 тыс. грн - предлагают в подразделениях ПВО. Инструкторам и бухгалтерам платят 35 тыс. грн.