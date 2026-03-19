Запровадження ПДВ для ФОПів: у Раді пояснили, чи можливий компроміс з МВФ

Вимога щодо запровадження для українських ФОПів податку на додану вартість є найбільш чутливим питанням у переговорах із Міжнародним валютним фондом, але поле для компромісу залишається.

Про це заявив член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Він зазначив, що завдяки перемовинам на сьогодні збільшені норми річного обігу ФОПів, для яких вводиться ПДВ, з одного мільйона до чотирьох мільйонів гривень.

"Це дало можливість вивести із зони ризику майже 200 тисяч наших підприємців. Однак ще 250 тисяч ФОПів будуть оподатковуватись у разі ухвалення законопроєкту", – сказав Леонов.

Україні потрібне фінансування від МВФ, і до середини літа слід вже обговорити й ухвалити рішення щодо ПДВ для ФОПів, зазначив він.

Але в дипломатичного корпусу є всі можливості, щоб знайти компромісні рішення, запевняє парламентарій.

За його словами, передовсім із партнерами треба обговорювати питання термінів запровадження податку на додану вартість для ФОПів.

"Можливо, це буде після того, як Україна увійде до Європейського Союзу або через якийсь час після вступу до ЄС", – сказав він.

За його словами, українські підприємці сьогодні на 100% не готові до європейських норм оподаткування, але повністю готові до європейських норм стимулювання розвитку бізнесу.

Він додав, що вимога стосовно введення ПДВ для ФОПів, за задумом Міжнародного валютного фонду, дозволить прибрати всі лазівки для уникнення оподаткування.

"Водночас у нас уже є важелі для того, щоб розв'язати це питання. Зокрема Бюро економічної безпеки та податкова мають необхідні інструменти. Просто над цим питанням потрібно попрацювати і уряду, і парламенту", – підсумував Леонов.

Читайте також: Великий прекрасний податковий закон. Що хочуть проголосувати в Раді в обмін на гроші від МВФ

Нагадаємо:

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проблема виконання зобов'язань Україні перед партнерами полягає не в позиції самого Міжнародного валютного фонду, а у відсутності голосів у сесійній залі, і "лікувати" треба не МВФ, а політичну кризу в країні.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025 про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів – вимоги щодо ПДВ для ФОПів, митних зборів на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору. Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування.

Раніше повідомлялося, що поріг річного доходу ФОПів для обов'язкової реєстрації платниками ПДВ планується підвищити до чотирьох мільйонів гривень і зміни не торкнуться більшості фізичних осіб – підприємців.