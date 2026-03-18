Команда МВФ почала зустрічі в Києві: що обговорюватимуть

Фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочали 18 березня зустрічі з представниками влади України в рамках візиту співробітників МВФ.

Про це повідомила постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано.

"Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", йдеться в її заяві.

Як повідомлялося, український парламент має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної кредитної програми, схваленої минулого місяця.

Однак депутати поки що не винесли на розгляд кілька змін, яких вимагає МВФ.

Крім того, парламент 10 березня відхилив законопроєкт щодо оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи, який також був частиною домовленості з МВФ.

Підвищення податків для бізнесу та інші заходи є вкрай непопулярними серед населення на п'ятому році війни, але їх потрібно ухвалити, щоб розблокувати решту фінансування МВФ (мова йде про загальну суму 8,1 млрд доларів). Київ уже отримав 1,5 млрд доларів у межах нової програми.

Читайте також: Великий прекрасний податковий закон. Що хочуть проголосувати в Раді в обмін на гроші від МВФ

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.