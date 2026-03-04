ФОПам збільшать поріг для обов'язкової реєстрації платником ПДВ – Свириденко

Поріг річного доходу ФОПів для обов'язкової реєстрації платниками ПДВ планується підвищити до чотирьох мільйонів гривень і зміни не торкнуться більшості фізичних осіб – підприємців.

Про це зявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Скасування звільнення від ПДВ для спрощених режимів оподаткування – одна з вимог Міжнародного валютного фонду до України.

Директивою Ради Європейського Союзу 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. передбачено, що кожна держава – член ЄС може застосовувати спрощені процедури для нарахування та стягнення податку на додану вартість за умови, що вони не призводять до зменшення його надходжень до бюджету.

Кожна держава сама визначає розмір порогу для обов'язкової реєстрації платником ПДВ та після консультацій з Комітетом ЄС з питань податку на додану вартість, зазначено у повідомленні.

"Поріг реєстрації платником податку на додану вартість буде ефективно застосовуватися до всіх платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, що забезпечить їх реєстрацію в системі оподаткування податком на додану вартість у разі досягнення такого порогу", – заявила Свириденко.

Прем'єр-міністерка посилається на пункт 5 підрозділу 4.3.1 Національної стратегії доходів до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 р. №1218.

"На сьогодні тривають консультації з представниками бізнесу та експертного середовища щодо розміру порогу обов'язкової реєстрації платником податку на додану вартість в межах, встановлених Директивою Ради 2006/112/ЄС (85 тис. євро)", - зазначила Свириденко.

"Таким чином, зміни щодо обов'язкової реєстрації платниками податку на додану вартість платників єдиного податку не будуть стосуватися більшості фізичних осіб - підприємців"

Свириденко також заявила, що до уряду на находила законодавча ініціатива щодо запровадження обов'язкової реєстрації платниками ПДВ для ФОПів, які зараз працюють за спрощеним режимом оподаткування.

Ідеться про законодавчу ініціативу Міністерства фінансів щодо запровадження з 1 січня 2027 року обов'язкової реєстрації.

2 лютого 2026 року петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом відкликати ініціативу та переглянути домовленості з МВФ щодо збереження умов спрощеної системи оподаткування набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Нагадаємо:

Раніше Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів – вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Кабінет міністрів не буде в лютому подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів.

Аналітичні центри звернулись до керівництва країни, Верховної Ради із закликом переглянути законопроєкт щодо обов'язкової реєстрації платниками ПДВ представників малого бізнесу та встановити поріг реєстрації на рівні 6 млн грн.

Міністерство фінансів 18 грудня опублікувало для обговорення проєкт закону, який має удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку (ФОПи 1-3 групи). Для малого бізнесу пропонується встановити поріг ПДВ в 1 млн грн.

Раніше уряд

відтермінував

строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування.