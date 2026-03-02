Українська правда
Українці відкрили в Польщі 90 тисяч ФОПів та 20 тисяч АТ – спікер сейму Польщі

Семен Рубан — 2 березня, 12:45
Українці зареєстрували на території Польщі 90 тис. ФОП та 20 тис. акціонерних товариств.

Про це повідомив маршалок (спікер) сейму Польщі Влодзімеж Чажастий в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

Політик також зазначив, що ці люди вже вміють працювати в юридичних обставинах Європейського Союзу, оскільки Польща є його частиною.

Він додав, що Польща може допомогти Україні з матеріалами для відбудови чи розвитку інфраструктури.

"Ми маємо європейські знання з використання європейських ресурсів, маємо такі структури і бюрократію, які можуть це реалізувати або допомагати вам у реалізації таких проєктів", – наголосив Чажастий.

Нагадаємо:

26 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що українці мають вищу економічну активність, ніж поляки, і заснували з 2022 року понад 120 тис. компаній.

23-24 лютого Чажастий приїжджав до Києва з офіційним візитом, аби виступити у Верховній Раді на четверту річницю російського вторгнення.

Перед цим він критикував Раду миру президента США Дональда Трампа і казав, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру.

