Шмигаль попросив енергетиків прискоритися з ремонтами через повернення сильних морозів

Міністр енергетики Денис Шмигаль доручив усім службам, які дотичні до енергопостачання, максимально прискоритися з ремонтами, оскільки наступного тижня в Україну повернуться сильні морози.

Про це він повідомив за результатами засідання енергетичного штабу.

За його словами, 13 лютого весь день триває відновлення об'єктів енергетики після нічного масованого ракетного удару. Постраждали енергетичні об'єкти в Києві, на Одещині та Дніпропетровщині.

Ситуація з електропостачанням залишається складною. У більшості зон світло є 3-4 години після 7-8 годин відсутності, в окремих складних випадках – лише 2-3 години.

За останню добу з хабів Міненерго відвантажили понад 13 тонн енергетичного обладнання, що надійшло від міжнародних партнерів. Це – генератори, силові трансформатори, гідравлічні агрегати, вимикачі.

Загалом на склади хабів Міненерго за останні тижні надійшло понад 714 тонн різного обладнання.

Нагадаємо:

12 лютого повідомлялося, що після російського удару ТЕЦ-5 відновить подачу тепла мешканцям Києва за добу, а ТЕЦ-6 – за дві, прогнозує міністр енергетики Денис Шмигаль.