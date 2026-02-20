Concorde Capital запустила першу чергу проєкту з розподіленої генерації

Інвестиційна група Concorde Capital запустила першу чергу проєкту Encraft – мережу об'єктів розподіленої генерації та систем зберігання енергії.

Про це у Facebook повідомив засновник Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Ми офіційно запустили першу чергу проєкту Encraft – мережу об'єктів розподіленої генерації та систем зберігання енергії. Вчора почав роботу перший газопоршень, всього їх вісім. Протягом двох тижнів всі вони розпочнуть генерацію", – розповів він.

За його словами, перші 18,4 МВт газопоршневих електростанцій готові до комерційної роботи, і електроенергія почне продаватися в мережу від сьогодні.

Інвестиції в першу чергу склали близько 15 млн євро, більшу частину з яких ми закрили власним капіталом Concorde, решта – кошти приватних інвесторів, які долучилися до проєкту.

Мазепа зазначаив, що розширення проєкту триває, і до кінця 2026 року планується запуск ще 60 МВт/240 МВт·год потужностей зберігання енергії по всій Україні.

За його словами, інвестиції в другу чергу складають близько 35 млн євро.

"Дякуємо за довіру всім інвесторам, які доєднались до нас, і запрошуємо нових інвесторів приєднатися до другої черги Encraft", – написав Мазепа у Facebook.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Concorde Capital бізнесмена Ігоря Мазепи планує у 2026 році запустити газопоршневу установку на 18,4 МВт.

У червні засновник Concorde Capital Ігор Мазепа завершив угоду з купівлі бурової компанії "Бейкень Енергетика Україна".

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня 2025 року засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа, а також його партнери Іван Олійник та Олег Ведмідь, вийшли з проекту видобування вуглеводнів на Майницькій площі у Львівській області.

Зазначається, що ТОВ "Села Енерджи", яка належить Ігорю Мазепі та партнерам, у січні 2021 придбала за $1,8 млн у ТОВ "Навігатор Комплект" Олега Токара і партнерів компанію ТОВ "Навігатор Майницьке", яка користується Майницькою площею на підставі спецдозволу до 2036 року.

Також повідомлялося, що Ігор Мазепа та його бізнес-партнер Юрій Благодир продали свої частки в компанії ТОВ "Сонячне ремесло", яка в минулому році розпочала промисловий видобуток бурштину в Рівненській області.