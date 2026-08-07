Київ шукає тих, хто відремонтує метро між "Тараса Шевченко" і "Почайною" за 1,76 мільярда

КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на капітальний ремонт тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" очікуваною вартістю 1,76 млрд грн.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Ремонт проведуть у дві черги. Спочатку підрядник має укріпити ґрунти, відремонтувати конструкції тунелю та колії. Частину робіт виконуватимуть із поверхні, для чого розроблять котлован і перенесуть інженерні мережі. Друга черга передбачає встановлення систем моніторингу технічного стану споруд.

Роботи планують виконати протягом 23 місяців без припинення руху поїздів. Водночас на окремих етапах метрополітен може збільшувати тривалість нічних перерв та змінювати графік руху у вихідні.

Пропозиції від учасників тендеру прийматимуть до 22 серпня.

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Нагадаємо:

У березні проєкт капітального ремонту тунелю отримав позитивний висновок державної експертизи. Тоді його кошторисну вартість оцінювали у 1,84 млрд грн.