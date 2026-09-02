Нові правила тривог у Києві: метро працюватиме інакше, наземного транспорту стане більше

У Києві під час повітряних тривог "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, Київ має збільшити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки руху на Святошинсько-Броварській лінії метро під час повітряних тривог.

Зокрема, наземний транспорт має дублювати маршрут червоної гілки між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Також у Києві планують скоротити тривалість комендантської години. Владі інших міст запропонують переглянути її межі з урахуванням ситуації з безпекою та потреб бізнесу.

Зміни відбуватимуться в рамках запровадження двох рівнів повітряної тривоги — жовтого та червоного. Здебільшого жовтий рівень застосовуватиметься у разі нальоту дронів, червоний — при ракетній небезпеці, загрозі балістичних ударів та масованих атак.

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Нагадаємо:

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Рада оборони столиці запропонувала уряду змінити протоколи безпеки та дозволити Сірецько-Печерській лінії метро працювати без обмежень під час повітряних тривог

Також Київ запропонував послабити комендантську годину, зокрема для роботи логістики та щоб пасажири могли діставатися з вокзалів після