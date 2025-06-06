Альтернатива метро: киевская электричка продолжает курсировать по расписанию

Все поезда Kyiv City Express курсируют по расписанию.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Пока коллеги из метрополитена работают над восстановлением поврежденной линии, Kyiv City Express помогает жителям левого берега добраться на правый без лишних трудностей. Все поезда КСЕ курсируют по расписанию", - отмечают в УЗ.

Как сообщает перевозчик, жители Днепровского района, где повреждена линия метрополитена, могут воспользоваться станциями городской электрички: Русановка, Левобережная, Дарница, Березняки.

Напомним:

В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.