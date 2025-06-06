Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Альтернатива метро: киевская электричка продолжает курсировать по расписанию

Алена Кириченко — 6 июня, 09:55
Альтернатива метро: киевская электричка продолжает курсировать по расписанию
Getty Images

Все поезда Kyiv City Express курсируют по расписанию.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Пока коллеги из метрополитена работают над восстановлением поврежденной линии, Kyiv City Express помогает жителям левого берега добраться на правый без лишних трудностей. Все поезда КСЕ курсируют по расписанию", - отмечают в УЗ.

Как сообщает перевозчик, жители Днепровского района, где повреждена линия метрополитена, могут воспользоваться станциями городской электрички: Русановка, Левобережная, Дарница, Березняки.

Напомним:

В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.

метрополитен транспорт Киев

транспорт

Альтернатива метро: киевская электричка продолжает курсировать по расписанию
Перевозки зерна по железной дороге упали на треть
Зеленский подписал закон, который позволяет использовать гуманитарные автобусы

Последние новости