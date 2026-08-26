Законопроєкт про скасування пільг на посилки необхідно ухвалити до жовтня – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня – від нього залежить, чи отримає Україна чотири мільярди євро допомоги від Європейського союзу.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів.

Марченко зазначив, що під законопроєкти про зміни до митного та податкового кодексів "підв'язане міжнародне фінансування".

"Відповідно до ратифікованої угоди з Євросоюзом, була низка умов, у тому числі і ті, які народні депутати вже підтримали. До другого траншу однією з ключевих умов є фактично голосування цього законопроєкту в цілому і підписання президентом. Строки встановлені до жовтня місяця. Тобто, в нас зовсім мало часу", – зазначив він.

"У випадку затримки у нас буде під великим питанням отримання макродопомоги, яка становить чотири мільярди євро", – наголосив міністр.

За його словами, надзвичайно важливий законопроєкт запроваджує оподаткування малих посилок, передбачені пільги для низки товарів.

"Ми фактично створюємо дискредитаційні умови: для імпортних товарів вони кращі, ніж для внутрішнього виробника. Він платить на 20% більше. І це підґрунтя для ухилення від сплати податків", – дода Марченко.

Нагадаємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна потребує прийняття закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро, який є умовою фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду, для підтримки вітчизняного бізнесу та покращення стану платіжного балансу.

У квітні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.

Укрпошта підтримує законопроєкт про запровадження податку на додану вартість на імпортні посилки вартістю до 150 євро після його доопрацювання.

В OLX, одній з найбільших в Україні цифрових платформ в галузі інтернет-комерції, позитивно відгукнулися про новий закон №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.