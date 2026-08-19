Рада ухвалила в цілому законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК"

Законопроєкт про корпоратизацію "Східного гірничо-збагачувального комбінату" пройшов друге читання.

Про це відомо із засідання Верховної Ради.

За законопроєкт проголосував 271 народний депутат, жоден не проголосував проти, 16 депутатів утрималися від голосування.

Законопроєкт передбачає збереження та розвиток єдиного в Україні підприємства, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану та покриває до 40% потреб в урані українських атомних станцій.

"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" стане акціонерним товариством державного сектору економіки. У законопроєкті ідеться про формування статутного капіталу, переоформлення документів та особливості діяльності підприємства.

"Наступний крок після ухвалення закону – приєднання "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" для створення в Україні вертикально інтегрованого холдингу, що контролює увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії", – прокоментував міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше Міненерго заявляло про плани реорганізувати ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом приєднання до ДП "НАЕК Енергоатом". "Схід ГЗК" — єдиний в Україні виробник уранового концентрату для атомної енергетики. Підприємство є стратегічним об'єктом і виконує міжнародні зобов'язання України щодо видобутку урану.

Раніше законопроєкт про корпоратизацію "Східного гірничо-збагачувального комбінату" підтримав уряд.

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про корпоратизацію "Східного гірничо-збагачувального комбінату".