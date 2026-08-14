Уряд схвалив законопроєкт, який посилить захист платників податків

Уряд схвалив законопроєкт, який змінює процедуру оскарження рішень податкових органів та посилює захист прав платників, незабаром законопроєкт подадуть на розгляд парламенту.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"Кабмін схвалив законопроєкт, який узгоджує податкові процедури із законом "Про адміністративну процедуру" та посилює захист прав платників", – говориться у повідомленні.

Ідеться про законопроєкт, який змінює процедуру оскарження рішень податкових органів. Тепер вона здійснюватиметься відповідно до вимог закону України "Про адміністративну процедуру" та з урахуванням особливостей, встановлених Податковим кодексом України.

Платники податків матимуть змогу оскаржувати не лише рішення податкових органів, але й їх дії та бездіяльність — раніше Кодекс цього не передбачав.

Строк оскарження більшості рішень подовжено до 30 календарних днів (раніше — 10 робочих днів); для податкових повідомлень-рішень залишається 10 робочих днів.

Скарга подається до податкового органу, який ухвалив рішення, а не до податкового органу вищого рівня.

Встановлюється строк для подання скарги на бездіяльність податкових органів — не пізніше шести місяців з дня, коли платник дізнався про таку бездіяльність.

Передбачається можливість поновлення пропущеного строку на оскарження: — клопотання подається протягом 10 робочих днів після того, як минула поважна причина, і не пізніше року з дня прийняття орскаржуваного рішення податковим органом.

Регулювання щодо оскарження рішень у сферах електронних комунікацій та обігу підакцизної продукції (пального, алкоголю, тютюну) здійснюється відповідно до спеціалізованих законів у цих сферах.

Такі самі гарантії — оскарження рішень, дій та бездіяльності, чіткі строки розгляду скарг, а також урегульований механізм узгодження суми недоїмки при судовому оскарженні — поширюватиметься і на платників єдиного соціального внеску.

"Зміни узгоджують податкові процедури із загальними принципами адміністративної процедури та значно підвищать ефективність та прозорість адміністрування податків в Україні й вдосконалять механізми захисту прав платників у комунікації з контролюючими органами", – зазначили у міністерстві.

"Це євроінтеграційний крок: адаптація податкового законодавства до стандартів ЗАП, передбачена Угодою про асоціацію з ЄС та Меморандумом з Європейським Союзом щодо макрофінансової допомоги", – додали у відомстві.

Незабаром законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради України.

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