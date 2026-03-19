За утримання мосту Патона відповідає виключно громада Києва – Мінрозвитку

Київська міська рада та її її виконавчий орган зобов'язані забезпечувати належний технічний стан мосту імені Патона за рахунок міського бюджету, заявили у Мінрозвитку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

"Законодавство України чітко визначає розподіл повноважень у сфері управління дорожньою інфраструктурою. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, а також штучні споруди, що на них розміщені, у тому числі мости – це відповідальність органів місцевого самоврядування", – наголошує міністерство.

Органи місцевого самоврядування мають безперервно забезпечувати безпечні, економічні та зручні умови руху транспорту та пішоходів вулицями і дорогами у своїх громадах, зазначено у повідомленні.

Також саме місцева влада відповідає за стан вулиць і доріг, зокрема в контексті безпеки руху, якості робіт з проєктування, будівництва реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів.

Фінансування цих заходів відбувається за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, визначених законодавством.

Міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро – об'єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді Києва. Повна відповідальність за утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту наразі належить громаді.

"Саме Київська міська рада та її її виконавчий орган має повноваження і обов'язок забезпечувати його належний технічний стан. Включно з плануванням та фінансування ремонтних та відновлювальних робіт за рахунок міського бюджету", – наголошують у відомстві.

У 2018 році міст був визнаний таким, що перебуває у непрацездатному стані, тобто аварійному стані.

У 2023 році Комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, з'ясувала що протиаварійні заходи проводились лише на окремих опорах мосту у 2018 та 2019 роках. Усього на ці цілі міська влада витратила 15 мільйонів гривень.

Тоді ж експерти підтвердили, що міст перебуває у п'ятому непрацездатності експлуатаційному стані. У подальшому, включно до дати комісійного огляду, ніяких ремонтних робіт не проводилось.

"Ці факти підтверджують тривалу відсутність системної роботи міської влади для відновлення працездатного стану мосту та фінансування відповідних робіт", – переконані у міністерстві.

Міст перебуває саме у комунальній власності міста Києва, а будь-яка передача прав та функцій замовника щодо його реставрації не припиняє обов'язку для міської влади забезпечувати його безпечну експлуатацію, створювати зручні умови руху та, насамперед, здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування.

Читайте також: "Залишковий ресурс – нуль років". Що буде з мостом Патона в Києві

Нагадаємо:

До ремонту й реконструкції мосту імені Є.О. Патона в Києві потрібно братися невідкладно, заявили в Національній академії наук України.

Як розповів перший віцепрезидент НАН Вячеслав Богданов. міст імені Євгена Патона у Києві досі лишається без належної уваги: корозія руйнує конструкції, і якщо не втрутитися, то за п'ять років може бути запізно.

5 березня в КМДА заявили, що міст імені Патона через річку Дніпро в Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов'язковим дотриманням раніше встановлених обмежень.