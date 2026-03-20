Прикордонна інфраструктура: Мінрозвитку розповіло, що будуватиме

На цей рік Мінрозвитку заплановано реалізацію масштабної програми модернізації прикордонної інфраструктури: реконструкцію ключових пунктів пропуску, будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Румунією тощо.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

У 2026 році продовжаться роботи на трьох важливих міжнародних пунктах пропуску, що дозволить суттєво збільшити їх пропускну здатність. Це "Порубне – Сірет" (кордон з Румунією), "Лужанка – Берегшурань" (кордон з Угорщиною) та "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" (кордон зі Словаччиною).

У 2026 році триває будівництво нового пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

Перша черга будівництва передбачає створення дорожньої інфраструктури, укріплення берегової лінії, будівництво дороги та освітлення, облаштування 7 смуг руху, зон огляду та необхідної експлуатаційної інфраструктури.

"У 2026 році ми продовжуємо системну модернізацію прикордонної інфраструктури. Реконструкція пунктів пропуску "Порубне", "Лужанка" та "Ужгород" та будівництво пункту пропуску "Біла Церква" дозволять збільшити пропускну здатність кордону щонайменше до 1000 вантажівок та 3000 легкових авто на добу", – зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

"Паралельно створюємо сучасну сервісну інфраструктуру для транспорту перед кордоном – заплановано відкриття 6 сервісних зон. Це дозволить забезпечити більш зручну логістику та умови роботи перевізників, зменшити черги, зробити перетин кордону більш прогнозованим та посилити інтеграцію України до європейських транспортних мереж", – повідомив він.

Мінрозвитку з Агентством відновлення продовжують системну модернізацію прикордонної інфраструктури, говориться у повідомленні.

