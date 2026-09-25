Зеленський підписав закон, який покращує роботу індустріальних парків

Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення функціонування індустріальних парків.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Верховна Рада отримала підписаний президентом України закон 4961-ІХ. Він удосконалює функціонування індустріальних парків: усуває бар'єри для залучення інвестицій, скасовує обмеження щодо максимальної площі парків та розширює доступ керуючих компаній до державної підтримки, говориться у повідомленні.

2 вересня Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків".

Документ, зокрема, передбачає скасування обмеження площі у 1000 га для зазначених парків та впровадження статусу "еко-індустріального парку".

Він передбачає можливість для ініціатора індустріального парку одночасно бути керуючою компанією.

Нагадаємо:

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.

Мінекономіки України ухвалило рішення профінансувати на 56 мільйонів гривень два індустріальних парка: за ці кошти побудують дороги та енергетичну інфраструктуру.