Телекомунікаційні компанії поступово відновлюються після російських атак – НКЕК

Постачальники телекомунікаційних послуг, в роботі мереж яких спостерігалися тимчасові перебої, інформують про поступове завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Раніше НКЕК повідомляла, що через російські атаки на телекомунікаційну інфраструктуру можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв'язку.

Відновлювальні роботи почались у середу 23 вересня. Менш ніж за добу аварійні роботи принесли успіх.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки 23 вересня постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку спостеріаглись проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.