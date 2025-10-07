Корупція на Одеському припортовому: справу Грановського передали до суду

Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі (ОПЗ).

Про це повідомляє пресслужба НАБУ та САП.

Справа стосується схеми організовану колишнім народним депутатом Олексієм Грановським, за якою держпідприємство ОПЗ з березня по грудень 2015 року продавало мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Товар надалі перепродавали іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично постачання сировини забезпечував саме ОПЗ.

Унаслідок оборудки державі заподіяно 94 млн грн збитків.

Окрім Грановського, підозрюваними були його довірена особа, двоє посадовців заводу та власник іноземної компанії.

Як раніше повідомляли "Схеми", Олександр Грановський перебував за межами України. Фігурантів оголошено в національний та міжнародний розшук і стосовно них здійснюється спеціальне досудове розслідування.

ОПЗ — один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.

Нагадаємо:

На засіданні 26 серпня уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону АТ "Одеський припортовий завод" ("ОПЗ"). Аукціон призначили на 25 листопада 2025 року.