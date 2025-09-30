Контрабанда на 300 мільйонів гривень: резонансну справу передали до суду

САП та НАБУ направили до суду справу щодо 6 учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці іі завдала державі збитки на 290 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

"Слідством встановлено, що до складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишні начальник митниці (ексдепутат Чернівецької облради), ще два керівники митниці та 8 фізичних осіб", – повідомляють детективи.

Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.

"Протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових", – зазначено у повідомленні.

У деяких випадках транспортні засоби з товарами при в’їзді на митну територію України заявлялись як порожні.

При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів "групи прикриття".

"Ці схеми діяли тривалий час, а учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття", – додають розслідувачі.

На сьогодні один з організаторів злочинної схеми та троє його спільників повністю визнали свою винуватість, зазначено у повідомленні.

"Відповідно до умов затвердженої судом угоди про визнання винуватості співорганізатор відшкодував державі збитки в сумі 83 259 397,28 грн, спричинені внаслідок вчинення учасниками очолюваної ним організованої групи кримінального правопорушення", – говориться у повідомленні.

Загалом до державного бюджету та на допомогу ЗСУ перераховано близько 180 млн гривень, додають САП та НАБУ.

Детективи зазначають, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини було здобуто основні докази у справі та встановлено завдані збитки.

