Після націоналізацій Путін заявив про "сприятливі умови" для іноземного бізнесу у РФ

Влада Росії прагне створити "сприятливі умови" для європейських компаній, які залишилися в країні після початку війни в Україні, заявив російський лідер Володимир Путін.

Про це пише The Moscow Times.

За його словами, у Росії "багато друзів у Європі", проте багатьох із них "змусили" згортати місцевий бізнес.

"У нас, коли під тиском західноєвропейських урядів деякі компанії йшли, — наші друзі з цих країн ледь не плакали… Деякі, до речі, працюють, і ми намагаємося створити для них відповідні сприятливі умови", — запевнив Путін і розкритикував західні санкції.

Заява пролунала після того, як Путін у вересні своїм указом передав у тимчасове управління російські активи швейцарської Nestle, американського виробника упаковки Aptar, німецької мережі гіпермаркетів Metro, французького рітейлера Auchan, логістичної компанії FM Logistic та "Лемана Про" — колишнього бізнесу Leroy Merlin.

У Кремлі пояснили, що перелічені компанії представляють "недружні" країни, які "зараз найактивніше залучені до військових дій проти Росії", включаючи "нанесення ударів по об'єктах економічної інфраструктури", зауважує видання

У середині жовтня були вилучені російські активи французького виробника підлогових покриттів Tarkett, що входить до числа світових лідерів галузі.

Нагадаємо:

Очільник Кремля Владімір Путін підписав указ про тимчасове управління російськими активами німецької торговельної мережі Metro.

18 вересня Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.

Пізніше його прессекретар Дмітрій Пєсков пояснив це тим, що власники конфіскованих активів перебувають у європейських країнах, які Росія вважає недружніми.