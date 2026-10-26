Росія наростила виробництво дизелю після послаблення санкцій – ЗМІ

Росія наростила виробництво дизелю після угоди про експорт до США

Росіяни збільшують виробництво дизелю в жовтні після того, як держава надала їм експортні квоти в рамках угоди про постачання між Кремлем та США.

Про це пише Reuters із посиланням на галузеві джерела.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія має негайно поставити понад 300 тис. тонн (близько 2,25 млн барелів) дизелю, в листопаді – ще 500 тис. тонн, а після цього – 1 млн тонн.

У жовтні російський уряд дозволив винятки з чинної заборони на експорт дизелю, та виділив квоти, які дають Росії змогу постачати паливо в рамках угоди з Трампом.

За даними джерел у галузі, у першій половині жовтня виробництво дизелю в Росії знизилося до приблизно 160 тис. тонн на добу зі 175 тис. тонн на добу у вересні.

Проте після затвердження нових експортних квот у середині місяця обсяги виробництва почали зростати до 180 тис. тонн на добу.

Внутрішнє споживання зазвичай становить приблизно 140 тис. тонн на добу в жовтні, що пов'язано з сезонними факторами, такими як завершення збору зернових та закінчення літнього сезону поїздок.

Це залишить щонайменше 40 тис. тонн на добу, або понад 1 мільйон тонн на місяць, доступних для експорту. Приблизно від 200-300 тис. тонн з цього обсягу можуть знадобитися сусіднім країнам, додають джерела Reuters.

Також співрозмовники агентства очікують, що уряд РФ не зніматиме заборону на експорт дизелю повністю. Натомість росіяни використовуватимуть квоти для регулювання експорту, стежачи за внутрішнім ринком та змінами у виробництві.

Нагадаємо:

9 жовтня Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" і домовленість з очільником Кремля Владіміром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

Після цього Росія також почала відновлювати постачання дизелю до Туреччини та Бразилії.

22 жовтня перший танкер із 40 тис. тонн російського дизельного пального вирушив до Нью-Йорка: очікується, що судно прибуде до США 7 листопада.