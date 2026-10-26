Прифронтові аграрії почали отримувати безкоштовні зернові рукави

Аграріям дев'яти прифронтових областей України почали видавати рукави для тимчасового зберігання зерна – гуманітарна допомога передбачена для господарств, які обробляють від 100 до 3 000 гектарів землі.

Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Ми розпочали видачу рукавів аграріям прифронтових регіонів. Це практична допомога господарствам, яким уже зараз потрібно зберігати зібраний урожай", – розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик.

Через війну частина інфраструктури знищена або пошкоджена, а обмежений морський експорт додатково збільшує навантаження на наявні сховища. Рукави дають можливість зберігати зерно безпосередньо у господарстві та не продавати його вимушено через відсутність вільних потужностей, зазначив він.

Програма охоплює агровиробників Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Пріоритет надається господарствам, інфраструктура яких постраждала внаслідок бойових дій. Рукави призначені для зберігання власного врожаю зернових та олійних культур.

За результатами прийому заявок через Державний аграрний реєстр агровиробники дев'яти областей подали 2 319 заявок на отримання 13 881 рукава. Один рукав вміщує близько 200 тонн зерна.

Таким чином, заявлена аграріями потреба відповідає можливості додаткового зберігання близько 2,8 млн тонн зернових та олійних культур.

Допомога надається агровиробникам безоплатно. Ініціативу реалізують FAO, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП), Prosper Global та Український Червоний Хрест у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Програму підтримують уряд Канади, Європейський Союз, Фонд Говарда Г. Баффета та Державний департамент США.

Потреба у додаткових сховищах залишається значною, зазначили у Мінагро. Через пошкодження аграрної інфраструктури та уповільнення експорту дефіцит потужностей для зберігання зернових та олійних культур до листопада може сягнути 11 млн тонн.

"Забезпечення аграріїв рукавами дозволяє частково закрити цю потребу вже зараз. Паралельно Україна продовжує працювати над відновленням повноцінного морського експорту та розширенням можливостей альтернативної логістики", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що через блокування морського експорту ринок змушений думати про тривале зберігання зерна: агрокомпанії зберігають його у модульних зерносховищах або залишають на полях у полімерних рукавах.

В умовах блокади Росією чорноморських портів Україна експортує до 50% від можливих обсягів, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.