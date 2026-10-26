Частина бізнесу у РФ відмовляється від розпродажів до "Чорної п’ятниці" — росЗМІ

Деякі російські продавці не планують виставляти знижки на свій товар на "Чорну п'ятницю" через удари по складах, водночас ритейлери налаштовані більш оптимістично.

Про це пише російський Forbes.

З кінця червня 2026 року внаслідок 45 зафіксованих ударів на складах Wildberries та Ozon постраждало не менше 2,1 млн кв. м площ. Збитки продавців обох майданчиків оцінюються в сотні мільярдів рублів.

У деяких продавців товар просто згорів, а інші не мають достатньо обігових коштів, щоб закупити продукцію. Платформи активно рекламують розпродажі, а торгові центри розраховують отримати трафік, але самі торговці налаштовані більш песимістично.

"Зайвих товарів немає, розпродаж, якщо й буде, то лише на дуже невеликий асортимент", – каже російському виданню власник мережі гіпермаркетів для хобі "Леонардо" Борис Кац.

"Зазвичай на розпродаж виставляють залишки минулих років, але все згоріло. Залишків немає, торгуємо новою колекцією, продаватимемо лише її", – каже власниця мережі магазинів одягу Finn Flare Ксенія Рясова.

"У багатьох товар знищено, компенсації досі не отримано, а виплати за вже продані товари надходили із затримками до двох тижнів. У результаті у частини підприємців просто не залишилося грошей на нові закупівлі", – пояснює Васілій Бумагін, член правління Спілки продавців маркетплейсів (СПМ) та великий продавець косметики.

Він вважає, що широких розпродажів чекати не варто, навіть зі знижками маркетплейсів товару більше не стане.

Крім того, російські логісти фіксують відсутність сезонного зростання замовлень.

За даними транспортно-логістичної компанії "Байт транзит", саме в липні-серпні 2026 року – у період, коли багато продавців закуповують товар перед розпродажами та новорічними святами, кількість оформлених транспортних накладних скоротилася на 12% порівняно з цим же періодом 2025 року.

Водночас російські ритейлери запевняють, що знижки будуть. У Wildberries кажуть, що сезон розпродажів продовжить позитивну динаміку попередніх років, а жодних передумов для скорочення асортименту товарів "точно немає".

У "Яндекс Маркеті" заявили, що вже помітили інтерес до розпродажів як з боку продавців, так і покупців. Офлайн-майданчики теж налаштовані оптимістично.

Зокрема в Асоціації торговельної нерухомості та експертів ритейлу (АТЕР) Росії говорять, що листопадові та передноворічні розпродажі в ТЦ збережуться, а окремі російські бренди оголошуватимуть знижки до 70-90%.

Водночас там визнають, що багатьом офлайн-операторам дійсно не вистачає обігових коштів на закупівлю нових колекцій.

Нагадаємо:

На тлі масованих ударів по великих складах у Росії, які призвели до багатомільярдних збитків найбільших маркетплейсів, тамтешні страховики різко підвищили ціни на страхові поліси.

У вересні Wildberries оголосила тендер на постачання 478 000 кв. м антидронових сіток для восьми регіонів Росії, де розташовані її вцілілі логістичні центри.