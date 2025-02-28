За час великої війни українці відкрили в Польщі майже 90 тисяч компаній

За останні три роки українці зареєстрували в Польщі 77,7 тис. ФОПів. Також було засновано 11,3 тис. компаній із українським капіталом.

Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру Gremi Personal.

Серед усіх ФОПів, відкритих у Польщі у 2024 році, 12% належали громадянам України. Українці становили 84% від загальної кількості ФОП, зареєстрованих іноземцями.

Згідно з дослідженням, найбільш популярними сферами діяльності українських компаній є будівництво (23%), інформація та комунікації (18%), а також інші послуги (13%). У секторі інших послуг 82% компаній надають перукарські та косметичні послуги. У 2022-2024 роках кількість українських підприємств щорічно зростала в середньому на 34%. Разом ці три галузі охоплюють понад половину всіх зареєстрованих підприємств.

Нагадаємо:

В Україні станом на 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих ФОП становила 1 707 677, що на 7,5% (або на 118 943) більше, ніж на 1 січня 2024 року.