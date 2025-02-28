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За время большой войны украинцы открыли в Польше почти 90 тысяч компаний

Алена Кириченко — 28 февраля, 16:34
За время большой войны украинцы открыли в Польше почти 90 тысяч компаний
Getty Images

За последние три года украинцы зарегистрировали в Польше 77,7 тыс. ФОПов. Также было основано 11,3 тыс. компаний с украинским капиталом.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра Gremi Personal.

Среди всех ФЛП, открытых в Польше в 2024 году, 12% принадлежали гражданам Украины. Украинцы составляли 84% от общего количества ФЛП, зарегистрированных иностранцами.

Согласно исследованию,наиболее популярными сферами деятельности украинских компаний являются строительство (23%), информация и коммуникации (18%), а также другие услуги (13%). В секторе других услуг 82% компаний предоставляют парикмахерские и косметические услуги. В 2022-2024 годах количество украинских предприятий ежегодно росло в среднем на 34%. Вместе эти три отрасли охватывают более половины всех зарегистрированных предприятий.

Напомним:

В Украине по состоянию на 1 января 2025 года количество зарегистрированных ФЛП составило 1 707 677, что на 7,5% (или на 118 943) больше, чем на 1 января 2024 года.

Польша ФЛП

ФЛП

За время большой войны украинцы открыли в Польше почти 90 тысяч компаний
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