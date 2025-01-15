В Україні у 2024 році відкрилося майже на 120 тисяч більше ФОПів, ніж закрилося
В Україні кількість зареєстрованих фізосіб осіб-підприємців за 2024 року зросла на 119 тисяч.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.
На 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих ФОП становила 1 707 677, що на 7,5% (або на 118 943) більше, ніж на 1 січня 2024 року.
"Кількість зареєстрованих ФОП у 2024 році не зменшилась, а зросла. Це із врахуванням закритих та відповідно вибутих із реєстру (у звʼязку з детінізацією та закриттям "сплячих") ФОП", – наголосив нардеп.
Гетманцев додав, найбільш популярними КВЕДами, за якими зареєстровано найбільше ФОПів, залишаються IT та роздрібна торгівля.
П’ятірка видів економічної діяльності та за кількістю ФОП на 1 січня 2025 року:
- комп’ютерне програмування (147,8 тис. ФОП),
- роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами (91,2 тис.),
- інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (75,2 тис.),
- послуги перукарень та салонів краси (71,6 тис.),
- роздрібна торгівля з лотків та на ринках (59,4 тис.).
Водночас комп’ютерне програмування хоч і залишається найбільш популярним видом економічної діяльності за чисельністю зареєстрованих ФОПів, за 2024 рік їх кількість за цим напрямом зменшилась на 1,6% (-2,4 тис.).
За 2024 рік частка ФОПів, де керівником є жінка, продовжувала збільшуватись, досягнувши майже паритету із чоловіками. Зокрема, на 1 січня 2025 року кількість ФОП, відкритих жінками, становила 49,4%, чоловіками – 50,6%. Рік тому пропорція була 47,5% на 52,5%, а два роки назад – 45,9% на 54,1%.
Понад половину зареєстрованих ФОП припадає на Київ та п’ятірку областей:
- Київ – 14,3% від усіх зареєстрованих;
- Дніпропетровська обл – 8,2%;
- Харківська обл – 7,6%;
- Львівська обл – 7,4%;
- Київська обл – 6,6%;
- Одеська обл – 6,5%.
За минулий рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилась більше у відносному вимірі у Київській (+11,%), Волинській (+12,1%), Рівненській (+12,4%) області.
Зменшилася кількість зареєстрованих ФОПів очікувано у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.
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