За сім місяців Україна експортувала менше напівфабрикатів, але більше чавуну

За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це пише GMK Center.

Металургійні підприємства України за підсумками січня-липня 2025 року скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – до 705,62 тис. т.

"Ключовими напрямками експорту напівфабрикатів протягом періоду є Болгарія – 278,4 тис. т (-26,2% р./р.), Туреччина – 120,07 тис. т (+14,4% р./р.), Польща – 98,48 тис. т, та Єгипет – 51,02 тис. т (-65,7% р./р.)", – говориться у повідомленні.

Протягом липня українські металургійні компанії експортували 140,94 тис. т напівфабрикатів, що на 140,5% більше порівняно з попереднім місяцем, але на 41% менше до липня 2024-го. Показник сягнув максимуму з квітня.

Виручка від експорту за 7 місяців скоротилась на 37,6% р./р. – до $342,98 млн, а в липні – впала на 41% р./р. та зросла на 118,3% м./м., до $64,49 млн.

GMK Center зазначає, що за підсумками 2024 року Україна збільшила експорт сталевих напівфабрикатів на 56,7% у порівнянні з 2023 роком – з 1,2 млн т до 1,89 млн т. Виручка українських металургів від експорту за рік зросла на 52,4% – до $927,55 млн.

У той час за підсумками січня-липня 2025 року українські металурги збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 1,04 млн т.

До США протягом періоду спрямовано 831,69 тис. т чавуну, що на 84,1% більше р./р., в Італію – 106,54 тис. т (+84,8% р./р.), Польщу – 25,35 тис. т (-25,7% р./р.).

За підсумками липня відвантаження продукції зросли на 6% м./м. та на 119% р./р. – до 155,58 тис. т. На американський ринок спрямовано 149,51 тис. т чавуну (+48,6% м./м.), польський – 3,37 тис. т (-32,4% м./м.; -19,6% р./р.). Відвантаження в Італію не здійснювались.

Виручка від експорту чавуну в липні склала $61,91 млн, що на 5,2% більше порівняно з червнем, та на 121,8% р./р. За 7 місяців показник зріс на 62% р./р., до $411,32 млн.

У 2024 році Україна збільшила експорт товарного чавуну на 3,4% у порівнянні з 2023 роком – з 1,25 млн т до 1,29 млн т. Водночас у 2022 році експорт складав 1,32 млн т, а у 2021-му – 3,23 млн т. Виручка українських металургів від експорту за рік зросла на 6,1% – до $500,34 млн.

Протягом року відбулася диверсифікація напрямків експорту. Зокрема, основним споживачем українського чавуну стали США, переважно, завдяки відновленню морської логістики для українських вантажів ГМК. Водночас в напрямку ЄС експорт знизився через стагнацію ринку.





Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об’єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).

Раніше повідомлялося, що в Україні у травні 2025 року металурги скоротили виробництво основних видів продукції. У квітні були кращі показники. у травні було вироблено 664,7 тис т чавуну, що на 2,3% менше, ніж у квітні, 635,8 тис. т сталі (-8,1%), 547,0 тис. т металопрокату (-4,2%).

У січні-березні 2025 року українські металурги наростили обсяги виробництва. Чавуну виплавили 1,70 млн тонн, що на 7,2% більше, ніж торік. Сталеве виробництво зросло на 2,7% — до 1,73 млн тонн. Прокат додав 3,3% і досяг 1,44 млн тонн

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз ще на три роки продовжив призупинення дії захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.