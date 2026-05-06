"АрселорМіттал Кривий Ріг" зупинив частину потужностей: звинувачує УЗ

Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила про зупинку гірничодобувних та сталеливарних виробничих потужностей через збої у наданні логістичних послуг з боку "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

"Ми змушені констатувати, що ситуація є наслідком… неналежного планування та розподілення перевезень з боку "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що УЗ не довозить до "АрселорМіттал Кривий Ріг" ключову складову чавуноливарного виробництва, без якої підприємство не в змозі випускати чавун.

Як стверджується, "Укрзалізниця" також не надає потяги для відвантаження виробленого концентрату, що змушує зупинити роботу гірничого департаменту.

В результаті криворізька компанія зупинила одну з двох доменних печей, дві агломераційні машини, рудозбагачувальну фабрику та роботу гірничого департаменту.

"У разі подальшої відсутності поставок компанія буде змушена призупинити роботу додаткових виробничих агрегатів, включаючи другу доменну піч, інші агломераційні машини та ще одну рудозбагачувальну фабрику", - повідомили в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Компанія заявила, що очікує від "Укрзалізниці" "невідкладних дій для стабілізації постачань та відновлення передбачуваності логістичних процесів".

Нагадаємо:

У кінці лютого повідомлялося, що "ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупинив "Ливарно-механічний завод".