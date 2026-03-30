В окупованому Алчевську після атаки палає меткомбінат

У ніч на понеділок, 30 березня, в окупованому Алчевську на Луганщині після атаки сталася пожежа на території металургійного заводу.

Про це пише "Слово і діло".

Попередньо відомо, що атака дронів була спрямована на підстанцію та Алчевський металургійний комбінат.

Після ударів у місті та на околицях зникло електропостачання, а біля комбінату спалахнула масштабна пожежа.

"Варто зауважити, що Алчевський металургійний комбінат є критично важливим для ворога, позаяк тут відливають заготовки для артилерійських снарядів великого калібру та виробляють броньовану сталь", – говориться у повідомленні.

Завод безпосередньо задіяний у забезпеченні боєприпасами та ремонті військової техніки окупаційних військ.

Видання нагадує, що підприємство в Алчевську вже було під ударом 20 березня. А раніше бійці підрозділу "Фенікс" точним ударом знищили рухому радіорелейну багатоканальну станцію зв'язку ворога – Р-416Г-МС на Луганщині.

