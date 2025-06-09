В Україні впало виробництво на металургійному ринку

В Україні у травні 2025 року металурги скоротили виробництво основних видів продукції. У квітні були кращі показники.

Про це свідчать дані, оприлюднені ОП Укрметалургпром".

Так, у травні було вироблено 664,7 тис. т чавуну, що на 2,3% менше, ніж у квітні, 635,8 тис. т сталі (-8,1%), 547,0 тис. т металопрокату (-4,2%).

Також скорочення обсягів виробництва спостерігається і в порівнянні із показниками минулого року: чавуну – на 1,3%, сталі – на 13,8%, прокату – на 11,8%.

За підсумками п’яти місяців роботи галузі позитивну динаміку демонструє лише виробництво чавуну, яке у січні – травні 2025 року зросло на 5,9% у порівнянні із даними за аналогічний період минулого року.

Натомість обсяги виробленої сталі зменшилися на 2,5%, виробництво ж металопрокату скоротилося на 2,4%.

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