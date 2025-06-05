Євросоюз ще на три роки дозволив імпортувати сталь з України без мит і квот

Європейський Союз ще на три роки продовжив призупинення дії захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.

Про ухвалене рішення йдеться на сайті Рада ЄС.

"Рада ЄС ухвалила рішення про продовження призупинення дії захисних заходів ЄС щодо заліза та сталі з метою підтримки економіки України в умовах агресивної війни Росії. Мета – полегшити виклики, з якими стикаються українські виробники та експортери в результаті війни", – зазначено у повідомленні.

Українська металопродукція звільнена від квот та мит, які застосовуються для захисту європейської промисловості від надмірного імпорту з третіх країн.

Згідно з повідомленням, регламент набуде чинності 6 червня 2025 року і діятиме до 2028 року.

"Однак Комісія зможе ухвалити імплементаційний акт про призупинення дії цього регулювання для певних товарів на строк до дванадцяти місяців", – говориться у повідомленні.

"Рішення про призупинення буде прийнято у випадку, якщо імпорт цих товарів з України зросте до рівня, який суттєво шкодить або загрожує завдати шкоди промисловості ЄС, що виробляє подібні або безпосередньо конкуруючі товари", – попереджає Рада ЄС.

"З 2018 року ЄС застосовує захисні заходи щодо імпорту певних видів заліза та сталі, щоб захистити своїх виробників від глобального надлишку потужностей. В рамках підтримки України з боку ЄС у зв'язку з незаконною агресією Росії, Україна була звільнена від цих заходів. Сьогодні Рада ухвалила регламент, що дозволяє продовжити термін дії цього винятку", – додають у Раді ЄС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що країни ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, які спрямовані проти алюмінію, нафти та банківського сектору.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжила ще на 5 років дію антидемпінгових мит на імпорт цементу з Молдови, росії, білорусі та металопрокат з антикорозійним покриттям з росії та Китаю.

Також повідомлялося, що у першій половині 2024 року Україна наростила виробництво сталі на 37%, чавуну — на 22% і піднялася на 13-те місце у рейтингу найбільших країн-виробників чавуну та на 21-ше місце у списку найбільших виробників сталі.

За 2024 рік металургійні підприємства виготовили близько 7,1 млн тонн чавуну та 7,6 млн тонн сталі, що перевищило показники за 2023 рік на 18,3% та 22,6% відповідно. Позитивним індикатором також є нарощування виготовлення сталевого прокату на 17% до 6,2 млн тонн.

Повідомлялося, що очікувані обсяги виробництва сталі у 2025 році не перевищать 6,5-6,8 млн тонн. Обсяги експортних поставок українських чорних металів будуть залежати в основному від виробничого потенціалу в Україні та економічної ситуації на ринку Європи, куди постачаються найбільші обсяги металопрокату з України.