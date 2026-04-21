У Росії стрімко падає споживання сталі — ЗМІ

У першому кварталі 2026 року падіння споживання сталі в Росії прискорилося на тлі загального уповільнення економіки.

Про це пише Bloomberg.

Попит на сталь у Росії продовжує падати: за перші три місяці 2026 року споживання знизилося на 15% у річному вираженні, говориться у повідомленні. Цей показник перевищує спад на 14%, зафіксований за підсумками всього 2025 року.

Ситуація в російській металургійній галузі відображає більш широке охолодження економіки, темпи зростання якої минулого року сповільнилися вперше з 2022 року. ЦБ утримує ставку на високому рівні для стримування інфляції, що чинить серйозний тиск на бізнес.

Слабкий попит, що просідає під тиском жорсткої грошово-кредитної політики, призвів до падіння цін на внутрішньому ринку.

За даними "Северсталі", однієї з найбільших металургійних компаній країни, вартість гарячекатаного прокату у першому кварталі знизилася на 7% у річному вираженні. Водночас експортні ціни продемонстрували певне зростання, чому сприяло скорочення поставок із Китаю та зростання вартості фрахту.

Виручка "Северсталі" впала на 19% у річному вимірі до 145,3 млрд рублів ($1,9 млрд) на тлі падіння попиту та зниження середніх цін реалізації.

При цьому EBITDA впала на 54% до 17,9 млрд рублів. Рентабельність за EBITDA знизилася до 12% — це один з найнижчих показників за всю історію компанії, говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що найбільша мережа супермаркетів Росії стала збитковою вперше за 20 років. За підсумками року компанія, мережа якої налічує 32 тисячі торгових точок у 72 регіонах, втратила 22,5 млрд рублів.

Російська вугільна промисловість продовжує занурюватися у кризу: 20 компаній вже призупинили видобуток, 14 готові зробити те саме, і кількість збиткових вугільних компаній зростає.

Найбільший російський нафтовиробник "Роснефть" повідомив, що його чистий прибуток у 2025 році знизився на 73% до 3,60 мільярдів доларів через високі процентні ставки, високий податок на прибуток та санкцій.