В Instagram заблокували 7 блогерів за рекламу казино

PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories — публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти. Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти", – йдеться в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:

1. Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо

2. Контент має бути позначений як 21+

3. Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди

4. Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів

5. Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність

Нагадаємо:

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйони гривень власника каналу "Труха Україна".

Фахівці PlayCity виявили систематичну незаконну рекламу азартних ігор та відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами. А також – "маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч", що вводить в оману".

Фахівці виявили відсутність попередження про лудоманію та рекламу без договору з ліцензованими організаторами.