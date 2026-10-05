За півроку Укрзалізниця отримала 10 мільярдів гривень збитків і сплатила 13 мільярдів податків

За перше півріччя 2026 року Укрзалізниця сплатила до бюджетів усіх рівнів майже 13,2 мільярда гривень податків та зборів, у той час, як збитки склали понад десять мільярдів гривень.

Про сплачені податки повідомили у АТ "Укрзалізниця".

Із цієї суми понад 3,6 млрд грн надійшли до державного бюджету, ще 5 млрд грн — до місцевих бюджетів. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачено 4,6 млрд грн.

При цьому збитки АТ "Укрзалізниця", за даними "Опендатабот", за півріччя склали понад 10 млрд грн, дохід за два квартали склав 44,3 млрд грн.

"Укрзалізниця зазнає значних збитків через наслідки повномасштабної війни, щоденні атаки на залізничну інфраструктуру та необхідність постійного відновлення пошкоджених об'єктів", – говориться у повідомленні.

Попри складну фінансову ситуацію, компанія продовжує виконувати свої податкові зобов'язання перед державою, наголосили у АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу.

З 15 вересня Укрзалізниця змінює систему тарифів на квитки у приміських поїздах у трьох областях, згодом квитки подорожчають і в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що з 1-го вересня працівникам Укрзалізниці на 10–15% підвищать зарплати, більші суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників.

За підсумками 2025 року залізницею в Україні було перевезено 161,3 мільйона тон вантажів, що на 13,6 мільйона, або на 7,8% менше, ніж в 2024 році.