Учасників Клубу білого бізнесу побільшало: що відомо про новачків

За квартал кількість учасників Клубу білого бізнесу Державної податкової служби на зросла на 5%, до нього входить 9 706 компаній та ФОПів: додалося 1 656 компаній, а але при цьому вибуло 1 206 учасників.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

До клубу потрапляють компанії та ФОПи, які демонструють відкритість, сумлінно сплачують податки, подають звітність та не мають зв'язків із Росією.

Як зазначається, 9 706 учасників нараховує наразі Клуб білого бізнесу. Це на 455 бізнесів, або на 5%, більше, ніж кварталом раніше. Переважна більшість учасників — компанії: на них припадає 94% переліку.

"Водночас склад Клубу суттєво оновився: 1 656 компаній додалися, а 1 206 — вибули. Майже 60% компаній, що додалися, потрапили до переліку вперше", — говориться у публікації.

94% учасників Клубу — компанії: наразі їх 9 132. Ще 574, або 6%, — ФОПи. 9 088 компаній з переліку є чинними, а ще 4 перебувають у стані припинення. Для 40 компаній дані приховані, тож визначити їхній актуальний статус неможливо.

Водночас склад учасників суттєво оновився. Так, до переліку додалися 1 656 компаній, а 1 206 компаній вибули.

Як зазначає Опендатабот, 59% з тих, що додалися, потрапили до Клубу білого бізнесу вперше: 982 компанії.

Ще 674 компанії, або 40%, уже були у Клубі раніше, проте були відсутні під час попереднього оновлення. Ще у 20 компаній дані приховані, тому перевірити їхню історію участі неможливо, зазначають аналітики.

Найбільшою за доходом серед компаній, які вперше потрапили до переліку, стала "Вигідна покупка" (мережа магазинів "Аврора") — 28,3 млрд грн доходу за підсумками другого кварталу 2026 року.

Також вперше до Клубу увійшли "Петрол Контракт" (мережа АЗК WOG) із доходом 16,4 млрд грн та "Закарпаттяенергозбут" — 8,5 млрд грн.

"МакДональдз Юкрейн ЛТД" (11,9 млрд грн доходу) повернувся до переліку після відсутності протягом кварталу. Серед найбільших компаній, що додалися, також "Сандора" з доходом 7,5 млрд грн, зазначають у Опендатабот.

Водночас перелік залишили й великі бізнеси. Найбільшою за доходом серед них стала "Смарт Інтелліджент Сістем" — 12,9 млрд грн за другий квартал 2026 року, говориться у публікації.

Також вибули "Дружба-Нова", що належить до ФПГ "Кернел", з доходом 5,7 млрд грн, "Авантаж-7" (мережа АЗК Avantage7) — 5,3 млрд грн, "Ніжинський жиркомбінат" — 5,1 млрд грн та "Дніпросталь-Енерго" — 4,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні 8 991 учасник перебуває наразі у "Клубі білого бізнесу", що на 18% більше, ніж на кінець 2025 року. Найбільше компаній працює у сфері торгівлі та ремонту транспорту, які майже наздоганяють компанії з аграрного сектору.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо створення переліку критеріїв, за відповідності яких підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, "Клуб білого бізнесу".