Працівникам Укрзалізниці підвищать зарплати

З 1-го вересня працівникам Укрзалізниці на 10–15% підвищать зарплати, більші суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"З 1 вересня на Укрзалізниці буде підняття зарплат. Підвищення становитиме 10–15% в перевагу дефіцитних професій і стосуватиметься понад 150 000 працівників", – написав він у Телеграм.

Укрзалізниця найближчим часом повідомить працівникам деталі підвищення, пообіцяв він.

За його словами, "ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів".

Калашник зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом Укрзалізниці, наглядовою радою та народними депутатами.

Він зазначив, що одним із перших рішень нової команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів Укрзалізниці.

"Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення. Але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо — на людей", – зазначив міністр.

Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року.

Нагадаємо:

В Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення: це передбачено наказом Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, публікація рішення очікується 31 липня.

За підсумками 2025 року залізницею в Україні було перевезено 161,3 мільйона тон вантажів, що на 13,6 мільйона, або на 7,8% менше, ніж в 2024 році.Раніше повідомлялось, шо "Укрзалізниця" хоче домовитися з урядом щодо індексації тарифів на залізничні перевезення та підвищити тариф на транспортування зерна.