За полгода ЕС увеличил импорт российского сжиженного газа

В первом полугодии 2025 года ЕС импортировал сжиженного природного газа из России на сумму около 4,48 млрд евро.

Об этом со ссылкой на данные европейского статистического ведомства, Евростата, сообщает Deutsche Welle.

За аналогичный период прошлого года стоимость импортированного газа из РФ составляла около 3,47 млрд евро.

"В целом за первые шесть месяцев этого года Европейский Союз ввез СПГ на сумму около 26,9 млрд евро. Большая часть поступила из США (на сумму около 13,7 млрд евро)", - говорится в сообщении.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС. На их долю приходилось почти 45 процентов от общего объема импорта этого сырья.

"Россия поставляет трубопроводный газ в ЕС по одному газопроводу - "Турецкому потоку". Поставки предназначены только для нескольких стран, таких как Венгрия и Словакия", - говорится в сообщении.

В то же время в Европу российский СПГ доставляется морскими танкерами. Эти поставки выросли в 2024 году, но с начала 2025-го их объем снова пошел вниз. В январе-марте 2025 года ЕС получил около 5,7 млрд куб. м российского СПГ.

"Российская нефть в основном подпадает под эмбарго ЕС, введенное в 2023 году. Санкции в отношении российского газа распространяются только на трубопроводный и предусматривают исключения для Будапешта и Братиславы", - пишет DW.

"Относительно сжиженного природного газа из России Европейский Союз ограничительных мер не вводил. Его активно закупали, в частности, Испания, Франция, Нидерланды и Бельгия. В то же время Австрия, Польша, страны Балтии ранее добровольно отказались от газа из РФ", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в прошлом году Европейский Союз потратил на российские энергоресурсы больше, чем выделил на финансовую помощь Украине. В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива - лишь на 1% меньше, чем в предыдущем году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году.

Также сообщалось, что марте-апреле 2025 года в испанские порты поступило 123 тысячи тонн дизельного топлива из Марокко. Эксперты указывают, что Марокко не имеет действующих нефтеперерабатывающих заводов с 2016 года, поэтому закупка дизеля с последующим реэкспортом выглядит экономически нелогичной, если только это топливо не имеет конкурентной цены.