За пів року в Україні відремонтували 14,4 тисяч кілометрів ліній електропередачі

За перше півріччя 2025 року оператори системи розподілу відремонтовано понад 14,4 тис км трас повітряних ліній електропередачі.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду України.

Оператори також розчистили приблизно 24 тис км ліній та замінили понад 26 км грозозахисного троса, було виконано низку робіт на підстанціях, трансформаторних підстанціях та іншому електрообладнанні.

"Держенергонагляд продовжує здійснювати контроль за тим, як оператори системи розподілу (ОСР) реалізують заплановані ремонтні заходи в електромережах. Ці роботи мають ключове значення для надійного функціонування енергосистеми, особливо напередодні опалювального сезону", – говориться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про ремонт обладнання різних класів напруги, протиаварійні заходи, реагування на надзвичайні ситуації, а також розчищення трас повітряних ліній електропередачі.

"Ремонтні роботи здійснюються відповідно до щорічних план-графіків, які формуються ОСР у межах Програми забезпечення надійності роботи електричних мереж, затвердженої Міненерго. Територіальні органи Держенергонагляду тримають на контролі повноту та якість виконаних заходів", – повідомляє Держенергонагляд.

Планові ремонти є важливою складовою енергетичної безпеки держави, зазначено у повідомленні. Це системна робота з підтримки належного технічного стану енергетичної інфраструктури, що забезпечує стабільність роботи електричних мереж у звичайних і надзвичайних умовах.

"Завдяки постійному моніторингу з боку Держенергонагляду оперативно виявляються випадки неналежного ставлення ОСР до виконання ремонтів. Це дає змогу своєчасно реагувати на недоліки та запобігати виникненню критичних несправностей у мережах", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше пресслужба НЕК "Укренерго" повідомила, що в Україні немає високого ризику введення графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання у спекотні дні.Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів.

Також повідомлялося, що компанія "Укренерго" отримала від Програми розвитку ООН в Україні три потужні високовольтні автотрансформатори, які допоможуть підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки виявило, що компанії російського підсанкційного олігарха досі постачають електроенергію для державних установ. Бюро не назвало імені олігарха, але пише, що санкції проти нього ввели указом президента №38/2025, що вказує на Костянтина Григоришина. Лише цього року з двома афілійованими з олігархом компаніями укладено 734 таких договори.