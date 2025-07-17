Фірми підсанкційного олігарха продовжують постачати електроенергію для держустанов

Бюро економічної безпеки виявило, що компанії російського підсанкційного олігарха досі постачають електроенергію для державних установ.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Лише цього року з двома афілійованими з олігархом компаніями укладено 734 таких договори.

За даними БЕБ, цьому олігарху належить 100 % частки у статутному капіталі обох підприємств через кіпрську компанію. Бізнесмен має одночасно громадянство України, Кіпру та РФ, а з початку 2025 року перебуває під санкціями РНБО.

Бюро не називає прямо імені олігарха, але пише, що санкції проти нього ввели указом президента №38/2025, що вказує на Костянтина Григоришина.

Слідство встановило, що з початку 2024 року встановлено понад 2000 активних договорів, які з компаніями Григоришина укладали обленерго, державними, комунальними підприємствами, виконкомами, військовими частинами тощо.

Їх загальна орієнтовна вартість становить майже 8 млрд грн.

БЕБ скерувало рекомендації до відповідних служб та установ для відхилення пропозицій цих компаній у поточних і майбутніх тендерах, скасування вже чинних договорів та ліцензій.

Нагадаємо:

Рішенням РНБО від 19 січня проти російського та українського бізнесмена Костянтина Григоришина ввели персональні санкції, які, зокрема, блокують активи.

У минулому Григоришин володів значними активами в Україні. Зокрема, на 2019 рік через групу "Енергетичний стандарт" йому належали: "Запоріжтрансформатор", "Вінницяобленерго" та міноритарні пакети акцій обленерго з Тернополя, Запоріжжя, Полтави, Чернігова та Сум, якими він володіє в партнерстві з Коломойським.

У 2022 році держава націоналізувала "Запоріжтрансформатор".

На 2024 рік у нього залишались частки у "Вінницяобленерго", "Чернігівобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Полтаваобленерго" та "Сумиобленерго".