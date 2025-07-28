Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

За час воєнного стану бізнес взяв 325,5 мільярдів гривень доступних кредитів

Андрій Муравський — 28 липня, 14:46
За час воєнного стану бізнес взяв 325,5 мільярдів гривень доступних кредитів
Getty Images

За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 291 пільговий кредит на загальну суму 0,7 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 182 кредити на 0,3 млрд гривень.

Про це інформує Міністерство фінансів.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 15 891 кредит на 49,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 10 723 кредити на 22,3 млрд гривень.

Міністерство також повідомляє, що усього за час дії воєнного стану в Україні видано 85 526 кредитів на 325,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 62 585 кредитів на 164,1 млрд грн).

З них станом на 28 липня поточного року:

- 45,76 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 75,79 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 48,75 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 45,20 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,78 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 38,35 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 120 348 кредитних договорів на 415,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 83 061 договір на 190,7 млрд гривень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема для фінансування ОПК, за рахунок неефективних програм.

Раніше повідомлялося, що індустріальні парки "КРОНОСПАН РІВНЕ" у Рівненській області та "КИТ" у Київській отримали державне фінансування на загальну суму 203 млн грн в межах затвердженої урядом програми стимулювання.

Раніше тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні налічується близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Минулого року на розбудову інфраструктури в цих локаціях перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн.

Також повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року українці уклали 2,17 млн договорів із мікрофінансовими організаціями (МФО) на загальну суму 12,72 млрд грн.

Мінфін кредити підприємці

підприємці

За час воєнного стану бізнес взяв 325,5 мільярдів гривень доступних кредитів
З Каховки до Косова
Українці створили у Польщі 6% нових компаній

Останні новини