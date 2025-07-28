За час воєнного стану бізнес взяв 325,5 мільярдів гривень доступних кредитів

За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 291 пільговий кредит на загальну суму 0,7 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 182 кредити на 0,3 млрд гривень.

Про це інформує Міністерство фінансів.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 15 891 кредит на 49,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 10 723 кредити на 22,3 млрд гривень.

Міністерство також повідомляє, що усього за час дії воєнного стану в Україні видано 85 526 кредитів на 325,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 62 585 кредитів на 164,1 млрд грн).

З них станом на 28 липня поточного року:

- 45,76 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 75,79 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 48,75 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 45,20 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,78 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 38,35 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 120 348 кредитних договорів на 415,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 83 061 договір на 190,7 млрд гривень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема для фінансування ОПК, за рахунок неефективних програм.

Раніше повідомлялося, що індустріальні парки "КРОНОСПАН РІВНЕ" у Рівненській області та "КИТ" у Київській отримали державне фінансування на загальну суму 203 млн грн в межах затвердженої урядом програми стимулювання.

Раніше тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні налічується близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Минулого року на розбудову інфраструктури в цих локаціях перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн.

Також повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року українці уклали 2,17 млн договорів із мікрофінансовими організаціями (МФО) на загальну суму 12,72 млрд грн.