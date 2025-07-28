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За время военного положения бизнес взял 325,5 миллиардов гривен доступных кредитов

Андрій Муравський — 28 июля, 14:46
За время военного положения бизнес взял 325,5 миллиардов гривен доступных кредитов
Getty Images

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 291 льготный кредит на общую сумму 0,7 млрд грн, в частности, от банков государственного сектора экономики - 182 кредита на 0,3 млрд гривен.

Об этом информирует Министерство финансов.

С начала 2025 года по программе 5-7-9 предприниматели получили 15 891 кредит на 49,1 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 10 723 кредита на 22,3 млрд гривен.

Министерство также сообщает, что всего за время действия военного положения в Украине выдано 85 526 кредитов на 325,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 62 585 кредитов на 164,1 млрд грн).

Из них по состоянию на 28 июля текущего года:

- 45,76 млрд грн - на инвестиционные цели;

- 75,79 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

- 48,75 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- 45,20 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

- 2,78 млрд грн - на финансирование энергосервиса;

- 57,28 млрд грн - на антивоенные цели;

- 38,35 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 120 348 кредитных договоров на 415,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 83 061 договор на 190,7 млрд гривен.

Напомним:

Ранее сообщалось, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности для финансирования ОПК, за счет неэффективных программ.

Ранее сообщалось, что индустриальные парки "КРОНОСПАН РОВНО" в Ровенской области и "КИТ" в Киевской получили государственное финансирование на общую сумму 203 млн грн в рамках утвержденной правительством программы стимулирования.

Ранее тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине насчитывается около сотни индустриальных парков, из которых 38 созданы за последние полтора года. В прошлом году на развитие инфраструктуры в этих локациях перечислили более 925 млн грн, в этом году предусмотрели в госбюджете 500 млн грн.

Также сообщалось, что в первом квартале 2025 года украинцы заключили 2,17 млн договоров с микрофинансовыми организациями (МФО) на общую сумму 12,72 млрд грн.

Минфин кредиты предприниматели

кредиты

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