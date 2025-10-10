За 9 місяців Україна суттєво збільшила експорт чавуну

Металургійні підприємства України за підсумками січня-вересня 2025 року збільшили експорт чавуну на 62,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 1,4 млн тон.

Про це повідомляє GMK Center.

До США протягом періоду спрямовано 1,11 млн тон чавуну, що на 92,6% більше р./р., в Італію – 137,64 тис. тон (+47,6% р./р.), Польщу – 37,39 тис. тон (-20,4% р./р.), Нідерланди – 45,53 тис. тон.

У IIІ кварталі експорт товарного чавуну з України зріс на 95,7% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, й на 20,7% у порівнянні з попереднім кварталом – до 517,97 тис. тон, повідомляє GMK Center.

За підсумками вересня відвантаження продукції впали на 15,9% м./м. та зросли на 45% р./р. – до 165,49 тис. тон.

На американський ринок спрямовано 101,97 тис. тон чавуну (-41,9% м./м.; +36,5% р./р.), польський – 5,24 тис. тон (-23,1% м./м.; -40,3% р./р.). В Італію експортовано 21,9 тис. тон продукції (+1385 м./м.; +7,6% р./р.), Нідерланди – 35,35 тис. тон (+578% м./м., вересні 2024-го поставок не було).

Виручка від експорту чавуну у вересні склала $60,19 млн, що на 21,4% менше порівняно з серпнем, та на 33,8% більше р./р. За 9 місяців показник зріс на 65,4% р./р., до $548,12 млн, тоді як у IІI кварталі на 88,5% р./р., та 16,9% кв./кв., до $198,71 млн.

Нагадаємо:

У той же час гірничодобувна галузь України за підсумками січня-вересня 2025 року скоротила експорт залізної руди на 4,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 24,14 млн тон.

Металургійні компанії України за підсумками січня-серпня 2025 року скоротили експорт плоского металопрокату на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – до 1,1 млн тон.

Раніше також повідомлялося, що Польща майже повністю переорієнтувалась на імпорт залізної руди з України, відмовившись від російських поставок. За даними Польського економічного інституту (PIE), у 2024 році 93,6% усієї руди, яку закуповували польські металурги, надійшло саме з України.