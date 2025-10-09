Україна в січні-вересні скоротила експорт залізної руди

Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-вересня 2025 року скоротила експорт залізної руди на 4,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 24,14 млн тон.

Про це пише GMK Center.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай, зазначено у публікації.

Протягом періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 12,86 млн тон (+19% рік до року). До Словаччини спрямовано 3,34 млн тон (-10,8% р./р.), а до Польщі – 3,34 млн тон (-13,8% р./р.).

У вересні Україна експортувала 2,46 млн т ЗРС, що на 2,7% менше порівняно з попереднім місяцем, та на 27,6% більше до вересня 2024-го. До Китаю спрямовано 1,53 млн тон (+14,3% м./м.; +183% р./р.) сировини, Словаччини – 204,76 тис. тон (-38,5% м./м.; -29,7% р./р.), Польщі – 268,61 тис. тон (-21,3% м./м.; -29,8% р./р.).

Протягом IIІ кварталу відвантаження залізної руди на експорт склали 8,01 млн тон, що на 4,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2024-го, та на 15,5% до попереднього кварталу.

Виручка від експорту ЗРС у вересні склала $179,38 млн (+3,6% м./м.; +26% р./р.), а в січні-вересні – $1,81 млрд (-16,7% р./р.). У IIІ кварталі показник скоротився на 5,1% р./р. та 6,6% кв./кв. – до $543,42 млн, говориться у повідомленні.

За підсумками 2024 року Україна збільшила експорт залізної руди на 89,9% у порівнянні з 2023 роком – до 33,699 млн тон, нагадує GMK Center.

Обсяги відвантажень зросли, переважно, завдяки відкриттю морського коридору з серпня 2023 року. Виручка від експорту залізної руди з України за 2024 рік склала $2,8 млрд (+58,7% р./р.).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Польща майже повністю переорієнтувалась на імпорт залізної руди з України, відмовившись від російських поставок. За даними Польського економічного інституту (PIE), у 2024 році 93,6% усієї руди, яку закуповували польські металурги, надійшло саме з України.

Металургійні компанії України за підсумками січня-серпня 2025 року скоротили експорт плоского металопрокату на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – до 1,1 млн т.

За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об’єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).