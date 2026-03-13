У Раді створили робочу групу для розв’язання проблем підприємств гірничодобувної галузі

У Верховній Раді створили робочу групу щодо розв'язання проблем підприємств гірничодобувної галузі, серед яких – дефіцит електроенергії та ціни на неї.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

До складу робочої групи увійшли представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерства юстиції України, Національного банку України, Державної податкової служби України.

А також Національної асоціації добувної промисловості України, ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" та інші.

Відбулося перше засідання робочої групи щодо вирішення проблем підприємств гірничодобувної галузі України.

Серед питань, які розглядають – доступ підприємств до електроенергії (обсяги постачання та можливості їх збільшення, ціни на електроенергію), (питання валютної виручки та причин її неповернення в Україну), структура власності підприємств і можливі варіанти реструктуризації.

Нагадаємо:

У січні-лютому в Україні скоротилося виробництво сталі, чавуну та металопрокату.

За чотири роки від початку повномасштабного вторгнення чисельність персоналу гірничо-металургійного комплексу скоротилася майже вдвічі – із 122 тисяч працівників до 62 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупиняє "Ливарно-механічний завод".

Раніше повідомлялося, що гірничодобувна компанія Ferrexpo після півторамісячного простою відновлює виробництво на ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

У січні повідомлялося, що одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.