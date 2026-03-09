Полтавський ГЗК відновив виробництво після півторамісячного простою

Гірничодобувна компанія Ferrexpo після півторамісячного простою відновлює виробництво на ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській біржі.

Група відновила виробництво й експорт залізорудної продукції після того, як 20 січня тимчасово зупинила його через перебої з електроенергією.

Наразі функціонує одна лінія з випуску окатків, які йдеть на експорт до Східної та Центральної Європи.

У компанії відзначили покращення цін на вітчизняну та імпортовану електроенергію, яке дозволило відновити роботу ПГЗК.

"З настанням весни в Україні ми змогли відновити свою діяльність, виробництво та експорт нашої високоякісної залізної руди", – зазначили у компанії.

"Після інтенсивних атак на українську інфраструктуру з виробництва та передачі електроенергії ми вдячні за наполегливу працю по всій країні, яка дозволила швидко завершити ремонтні роботи", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У січні повідомлялося, що одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.

Раніше компанія Ferrexpo восени 2025 року тимчасово призупиняла виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах на Полтавщині після російських атак.

Раніше повідомлялося, що компанія Maxi Capital Group ініціює процедуру банкрутства Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (FPM), що входить до складу групи Ferrexpo.