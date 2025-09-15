Українські металурги за 8 місяців скоротили експорт металопрокату

Металургійні компанії України за підсумками січня-серпня 2025 року скоротили експорт плоского металопрокату на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – до 1,1 млн т.

Такі розрахунки зробив GMK Center на базі даних Державної митної служби.

"Понад 80% експорту припадає на плоский гарячекатаний прокат – 911,94 тис. т, що на 4% менше рік до року. Основними споживачами продукції протягом періоду були Польща – 373,19 тис. т, Болгарія – 234,72 тис. т, та Італія – 55,89 тис. т.", – говориться у повідомленні.

Ще 13,4% відвантажень або 147,69 тис. т (+12,5% р./р.) припало на плоский холоднокатаний прокат (УКТЗЕД – 7209). Ключовим споживачем цієї продукції є Польща – 65,48 тис. т. Ще 21,89 тис. т експортовано до Болгарії, та 17,06 тис. т – до Італії.

Також за період експортовано 40,69 тис. т плоского прокату з покриттям (УКТЗЕД – 7210), що на 22,1% більше р./р. До Польщі відвантажено 26,4 тис. т відповідної продукції, Румунії – 8,89 тис. т, Чехії – 0,89 тис. т.

В серпні українські металурги експортували 129,49 тис. т плоского прокату, що на 19,1% менше р./р., та на 21,9% більше м./м, повідомляє GMK Center.

Відвантаження плоского гарячекатаного прокату становили 103,6 тис. т (-25,9% р./р.; -23,4% м./м.), плоского х/к прокату – 18,39 тис. т (+18% р./р.; +2,2% м./м.), плоского прокату з покриттям – 7,42 тис. т (+80,1% р./р.; +78,3% м./м.).

Виручка від експорту плоского прокату за підсумками січня-серпня скоротилась на 8,6% р./р. – до $629,99 млн, а в серпні – на 26,2% р./р., але зросла на 9,6% м./м., до $72,66 млн.

GMK Center нагадує, що у 2024 році Україна збільшила експорт плоского металопрокату на 36,1% у порівнянні з 2023 роком – до 1,63 млн т. Понад 80% поставок припало на плоский гарячекатаний прокат – 1,363 млн т (+44,7% р./р.). Ще 12% або 201,71 тис. т (+0,7% р./р.) – плоский холоднокатаний прокат.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об’єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).

Раніше повідомлялося, що в Україні у травні 2025 року металурги скоротили виробництво основних видів продукції. У квітні були кращі показники. у травні було вироблено 664,7 тис т чавуну, що на 2,3% менше, ніж у квітні, 635,8 тис. т сталі (-8,1%), 547,0 тис. т металопрокату (-4,2%).

У січні-березні 2025 року українські металурги наростили обсяги виробництва. Чавуну виплавили 1,70 млн тонн, що на 7,2% більше, ніж торік. Сталеве виробництво зросло на 2,7% — до 1,73 млн тонн. Прокат додав 3,3% і досяг 1,44 млн тонн

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз ще на три роки продовжив призупинення дії захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.